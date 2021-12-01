В Кремле назвали «вопросом жизни и смерти» расширение НАТО в Украину

В Кремле считают «вопросом жизни и смерти» для России расширение НАТО в постсоветские страны, в частности в Украину.

Об этом в интервью пропагандистскому каналу «Россия 1» заявил спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

– Распространение НАТО на такие страны как Украина, другие страны, которые были на территории Советского союза… Это уже вопрос фактически жизни и смерти для нас, – сказал он.

Спикер Кремля утверждает, что на протяжении двух десятилетий РФ «методично обманывали» – и теперь ее интересы и безопасность «находятся под угрозой дальнейшей экспансии политической и военной инфраструктуры НАТО» в сторону границ России.

Напомним, как Зеленский заявил, что Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз. Позже Зелеснкий сообщил, что на саммите НАТО, который состоится 29-30 июня 2022 года, Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Как известно, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых «гарантиях безопасности», которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. Среди прочего документ предлагает, чтобы Украину не включали в НАТО.

В то же время, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.