«Из-за пыток потерял зубы и слух»: Украинский омбудсмен рассказала о состоянии политзаключенного Ставцева, которого удерживают в ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит руководство Красного Креста в Украине срочно посетить украинца Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в колонии на оккупированных территориях. Из-за пыток Евгений потерял зубы и слух, а также имеет постоянные боли и кровотечения.

Об этом омбудсмен написала в Telegram.

По словам Денисовой, у Евгения Ставцева обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, приведший к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.

В результате пыток в тюрьмах на оккупированных территориях, в частности в «Изоляции», мужчина потерял зубы и слух.

Омбудсмен отмечает, что администрация Макеевской исправительной колонии №32, где содержится Евгений, не оказывает ему никакой медицинской помощи. Его также лишают общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях из-за якобы карантинных ограничений.

«Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенций от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», ㅡ пишет Людмила Денисова.

Омбудсмен обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине, чтобы там срочно посетили Евгения Ставцева и поспособствовали его немедленной госпитализации.

Денисова также просит лично вмешаться координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер.

Напомним, у осужденного в Крыму по обвинению в «шпионаже» николаевца Константина Ширинга ухудшилось состояние здоровья.