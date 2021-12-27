Россия требует признать «Спутник V» в обмен на открытие КПВВ на Донбассе

Россия требует от Украины признать российскую вакцину «Спутник V» и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО людей для открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. Украинские пункты въезда-выезда открыты с 10 ноября 2020 года, однако со стороны оккупированных территорий КПВВ закрыты.

«Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину «Спутник V» в документах, признать документы с печатями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем», - сказал Арестович.

Арестович добавил, что переговоры об открытии КПВВ на Донбассе в ТКГ сводятся «к субъективизации так называемых ЛНР и ДНР».

«Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас — внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих», - добавил он.

Представитель украинской делегации также отметил, что при закрытых КПВВ оккупанты лишают граждан получения социально-экономических выплат, оформления украинских документов и вакцинации на подконтрольной Киеву территории.

Напомним, ранее Президент Зеленский рассказал о переговорах с РФ и возможном референдуме по Крыму и Донбассу.