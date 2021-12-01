Это плацдарм для влияния именно в этом регионе: Секретарь СНБО Данилов заявил, что РФ свезла 600 тысяч россиян в Крым

Россия завезла 600 тысяч своих граждан во временно оккупированный Крым и создает на полуострове плацдарм для влияния в регионе.

О таких данных разведки рассказал Крым.Реалии секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Россия делает плацдарм в Крыму, «чтобы полностью иметь влияние в этом регионе».

Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма, - сказал Данилов.

Однако правоохранители говорят, что исследовать демографический состав временно оккупированного полуострова сложно. Прокуратура АР Крым вместе с экспертами разрабатывают методики, чтобы посчитать количество переселенных россиян и тех, кто был вынужден покинуть полуостров.

Глава крымской прокуратуры Игорь Поночовный отмечает, что это процесс нескорый. Сейчас рабочая группа исследует международный опыт и «ищет методики, возможно схожие с конфликтом в Югославии».

Напомним, Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока речь не идет о проведении референдума относительно судьбы оккупированной части Донбасса.