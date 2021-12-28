Лавров заявил, что США хотят устроить в Украине «маленькую войнушку» и ввести санкции против РФ, чтоб ограничить их «конкурентные возможности»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать в Украине «маленькую войнушку», чтобы под этим предлогом ввести санкции против РФ.

Об этом Лавров заявил сегодня в одном из интервью.

«Я не исключаю, что такое желание есть - подпитать милитаристские настроения (в Украине), сделать «маленькую войнушку», потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности», - сказал он.

Лавров заявил, что США «накачивают Украину вооружениями и бахвалятся, что с 2014 года поставили боеприпасов и ударных систем на 2,5 миллиардов долларов».

Также глава МИД РФ пригрозил тем, кто нарушит Минские договоренности, в которых заинтересована Россия.

«Мы в этом не заинтересованы, и мы не будем их рушить… Но, если их разрушит кто-то еще, - пусть пеняет на себя», - добавил Лавров.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты предупредили президента РФ Владимира Путина о готовности применить «невиданные санкции» против России, если он начнет новую агрессию против Украины.