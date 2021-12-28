В Горловке боевики не пропустили представителей ОБСЕ – в миссии сочли это за препятствование их работе

Вооруженные боевики 26 декабря возле временно оккупированной Горловки не пропустили наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, мотивировав «отсутствием предварительного уведомления».
Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ.
Уточняется, что патруль ехал из неподконтрольных украинской власти районов Луганской области. О намерении пересечь линию соприкосновения ОБСЕ заранее предупреждала боевиков из «вежливости в связи с COVID-19».
В миссии заявили, что такие задержки не только ограничивают свободу передвижения ОБСЕ, но и мешают материально-техническому обеспечению.
В ОБСЕ констатировали – они не впервые сталкиваются с тем, что боевики не дают свободно пересечь линию соприкосновения, об этом было указано в предыдущих отчетах.
Напомним, что на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего и препятствовали наблюдателям ОБСЕ.