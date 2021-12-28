На Донбассе боевики за сутки 10 раз нарушали режим прекращения огня – ранены двое военнослужащих

За прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате действий врага двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавшие находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутового русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Маринки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого, что в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области, близ населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на семь часов утра, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.