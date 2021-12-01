Боевик «ЛНР» под кайфом пришел на позиции украинских военнослужащих – после задержания выяснили, что он был судим за убийство

Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, выполняющего боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований русско-оккупационных войск. Также он имел при себе паспорт так называемой «ЛНР».

В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.

Напомним, как 13 октября в зоне ООС украинские военнослужащие задержали вооруженного гражданина России Андрея Косяка. Мужчина был со знаками различения члена «Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня», которые не должны носить оружие. Также он разыскивался за убийство в 2010 году. После задержания Косяка в «ЛНР» заявили, что до его выдачи не станут вести переговоры с представителями украинской власти. На этом фоне, из-за опасений за безопасность, миссия ОБСЕ приостановила мониторинг ситуации на Донбассе.

