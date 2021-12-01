Россия продолжает свозить технику и боеприпасы в ОРДЛО, в том числе, под видом «гуманитарных конвоев»

Командование вооруженных сил России в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Оккупанты перевозили горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.

Также для скрытого снабжения имущества военного назначения оккупанты использовали так называемые «гуманитарные конвои».

По данным разведки, Россией значительно увеличена поставка в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

Кроме того, в подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.

Напомним, как временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявлял, как Россия лишь создает видимость помощи местному населению на временно оккупированных территориях Донбасса, но «гумконвои» просто маскируют перевозку материалов для военных целей.

26 ноября РФ незаконно отправила на оккупированный Донбасс 100-й «гумконвой». В свою очередь, Украина направила России ноту протеста из-за отправки очередных «гуманитарных конвоев» в ОРДЛО.