Под заочный суд отдали высокопоставленных представителей оккупационной власти Крыма

Аксенов, Поклонская, Константинов Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму и Севастополе.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Так называемых председателя республики Крым (Сергей Аксенов, - ред.), председателя государственного совета республики Крым (Владимир Константинов), бывшего прокурора республики Крым (Наталья Поклонская) и еще пятерых должностных лиц обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации (статья 109, статья 110, статья 111, статья 255 УК Украины).

По данным следствия, чиновники оккупированного полуострова, в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, обвиняемый создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также активно участвовали в ее деятельности.

Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Члены организации, в частности, приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими.

Досудебное расследование проводили следователи Главного следственного управления СБУ.

Напомним, как секретарь СНБО Данилов заявил, что Россия завезла 600 тысяч своих граждан во временно оккупированный Крым и создает наполуострове плацдарм для влияния в регионе.