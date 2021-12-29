Байден и Путин завтра проведут телефонный разговор и обсудят ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по его просьбе.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Переговоры запросил Путин, и Байден согласился, так как «считает, что, когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидеров». Президенты обсудят ряд вопросов, в том числе предстоящие переговоры США и России по «гарантиям безопасности».

- Администрация Байдена продолжает вести активную дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной. Президент Байден разговаривал с европейскими лидерами, и представители администрации Байдена контактировали с НАТО, ЕС и ОБСЕ, - заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

Обновлено. Как сообщает «Европейская правда», государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил мирное урегулирование на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом армии России на границах Украины», - заявил Прайс.

Президент Зеленский рассказал, что договорился с Блинкеном продолжить консультации по согласованию позиций.

Переговоры между США и Россией, выдвинувшей требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января. Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и ОБСЕ встретятся 13 января. В Белом доме подчеркивают, что будут придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину».

Напомним, ранее Байден одобрил оборонный бюджет США, который предусматривает $300 миллионов помощи для Украины.