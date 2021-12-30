На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В результате действий противника один военнослужащий получил ранения
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Пострадавший военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести
Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на семь часов утра, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что президент США Джо Байден 30 декабря проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по его просьбе. В частности, политики обсудят ситуацию вокруг Украины.