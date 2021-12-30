СБУ объявила подозрение командиру боевиков «ЛНР», обстреливавшего позиции ВСУ на Донбассе

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленника задержали военнослужащие Операции объединенных сил при попытке с его стороны пересечь линию разграничения на Донбассе. По предварительной информации он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме российского образца.

В ходе досудебного расследования было установлено, что задержанным оказался командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, задержанный еще в феврале 2020 года получил гражданство Российской Федерации.

Задержанного подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд выбрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражей.

Напомним, жительницу оккупированного Донецка, работавшую на ФСБ РФ, приговорили к 8 годам тюрьмы за то, что она готовила теракты в Украине и прятала взрывчатку.