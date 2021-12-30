Житель Горловки пытался организовать в «ДНР» лагерь для детей, в котором хотел обучать их воевать

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Горловки. Он обвиняется в организации псевдопатриотического детского клуба в «ДНР», где обучал детей воевать.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Следствие установило, что 51-летний житель Горловки в 2015 и 2016 году на оккупированной территории Донецкой области создал несколько детских «военно-патриотических» клубов. В них несовершеннолетних воспитывают на идеях сепаратизма, формируют ненависть к Украине и обучают военному делу.

«Под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для дальнейшей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и так называемой республиканской гвардии «ДНР», - отмечается в сообщении прокуратуры.

В «клубах» дети изучают рукопашный бой и огнестрельное оружие. Кроме того, несовершеннолетних приучают защищать интересы боевиков ценой собственной жизни.

В отношении мужчин в суд направлен обвинительный акт. Он подозревается в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (часть 1 статьи 258-3, часть 3 статьи 260, часть 1 статьи 304 УК Украины).

Напомним, командование вооруженных сил России в декабре увеличило поставки боевой техники и вооружения на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.