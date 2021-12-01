Российский одиозный политик Жириновский предсказал девочке, которая попросила у него «интерактивную игрушку», задержание после одиночного пикета

Председатель Либерально-демократической партии в РФ Владимир Жириновский решил подарить четырехлетней девочке игрушку, которая просила у него в письме интерактивную игрушку, заодно предсказал будущее ребенку, в котором она вступит в детскую организацию ЛДПР.

Об этом российский политик сказал в эфире «ЛДПР-ТВ».

Четырехлетняя Даша из Москвы прислала Жириновскому письмо, в котором попросила интерактивную игрушку. Тот показал собачку, которая умеет кивать головой, и пообещал вместе с игрушкой передать и мешочек.

Содержимое мешочка он предложил передать своей бабушке, которая живет одна в лесу, потому что ее бросили дети (родители девочки). В пустой пакетик он рекомендовал ей собрать шишки, грибы и орехи и принести их родителям.

— И скажешь: родители, что вы такие подлые? Почему бабушка одна в лесу живет, плачет?, — сказал Жириновский.

После чего, как предсказал Жириновский, девочка уйдёт из дому и вступит в детскую организацию ЛДПР. А затем выйдет к правительству России с одиночным пикетом с плакатом «спасите мою бабушку» и будет задержана.

— Депутат Власов (Василий Власов - депутат госдумы РФ) попытается тебя освободить, ему это не удастся. Он подождет когда тебе станет 18 лет и женится на тебе. Это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни, — расписал девочке линию жизни Жириновский.

Напомним, как Жириновский призвал использовать против Украины «военную силу».