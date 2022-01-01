«Если Запад выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя», - Кулеба о борьбе Украины против российской агрессии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит обороняться против российской агрессии, даже если западные партнеры предпочтут политику умиротворения.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что Украина защищается, несмотря на то, что не является членом НАТО, и будет продолжать защищаться.

«Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее», – отметил глава МИД.

Напомним, Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 30 декабря поздно вечером и длился 50 минут, американский лидер Джо Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной.