Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Травневого

В пятницу, 31 декабря, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Донецкой области, неподалеку от Травневого был зафиксирован обстрел со стороны оккупационных войск. Российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. В штабе сообщили, что благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними. «Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», - говорится в сообщении.