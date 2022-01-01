31 декабря на Донбассе погиб украинский военный

В течение последних в 2021 году суток, 31 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе боевики три раза нарушали режим «тишины». В результате обстрелов один украинский военный погиб.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы произошли недалеко от Майского, Авдеевки и Водяного. Боевики использовали автоматические станковые и противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
По состоянию на 7 часов утра 1 января со стороны боевиков было уже 3 нарушения режима прекращения огня. Обошлось без потерь и раненых среди украинских военных.
Напомним, 31 декабря боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Травневого.
Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ пришли к соглашению об усилении режима перемирия на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников.