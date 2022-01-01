Украина закрыла порты для российских кораблей

Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что регион Азовского моря является трудным для Украины, в случае атаки России с моря она будет отбиваться ракетными комплексами «Нептун».