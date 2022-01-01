Экс-чиновники нацбезопасности США призвали Байдена показать санкции, которые ждут РФ в случае продолжения военных действий против Украины

Группа из 24 экс-чиновников национальной безопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав президента США Джозефа Байдена немедленно опубликовать санкции, которые ждут Россию, если Владимир Путин продолжит военные действия против Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

В группу подписантов вошли несколько официальных лиц, работавших в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона. Заявление подписали несколько экс-послов США, в том числе Дэниел Фрид, бывшие послы Штатов в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывшие послы Штатов в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.

«Мы считаем, что США следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчет Кремля по затратам и выгодам, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации», – сказано в заявлении.

Группа подписантов заявила, что такие ответные меры должны включать в себя пакет «серьезных и болезненных санкций», которые должны быть применены немедленно, если Россия нападет на Украину.

«В идеале план этих санкций следует сообщить Москве, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», – сказано в заявлении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом состоится в воскресенье, 2 января.

Также напомним, 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце, который длился 50 минут.

Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.