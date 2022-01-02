На Донбассе боевики за сутки четыре раза обстреливали позиции украинских военнослужащих

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В направлении Широкиного противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского русские наемники произвели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Недалеко от Зайцевого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра, 2 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, что 31 декабря на Донбассе погиб украинский военный.