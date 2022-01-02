На Донбассе боевики блокируют большинство КПВВ

На Донбассе боевики продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

При этом в соответствии с решением Командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в «Станице Луганской». За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 553 человека, а на контролируемую территорию – 5 512 человек.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства к временно оккупированной части Донбасса одновременно 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Через КПВВ «Счастье» проехали три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

В ведомстве также напомнили, что постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ. Так, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Дома».