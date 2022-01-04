Польша обещает Украине приоритетность во время председательства в ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что дело Украины будет превалировать во время польской президентуры в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он заявил «Польскому радио».

Пшидач выразил надежду, что Россия готова вести переговоры не только о конфликте на Донбассе, но также на тему аннексии Крыма.

Также он сказал об экономических трудностях, связанных с выходом из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, он сказал, что рыночная нестабильность, особенно на энергетических рынках, отражается на вопросе безопасности.

Польша начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 января. Официально с нового года работой Организации руководит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Польша в ОБСЕ председательствует во второй раз. Раньше это было в 1998 году.

В ОБСЕ входят 57 государств. Происхождение организации следует из Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году. Членами Организации, в частности, являются европейские страны, а также США, Канада, Россия и государства Центральной Азии.

Напомним, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. В частности, стороны обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации.