На Донбассе под обстрелом боевиков пострадал военнослужащий

За прошедшие сутки, 3 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате действий противника один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавший военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

В сторону Светлодарская оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.