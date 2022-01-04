На Донбассе под обстрелом боевиков пострадал военнослужащий

За прошедшие сутки, 3 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате действий противника один получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Пострадавший военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
В сторону Светлодарская оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на семь часов утра, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.