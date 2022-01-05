В Чехии суд заочно приговорил к 21 году тюрьмы бывшего военнослужащего за то, что воевал в рядах террористов «ДНР»

Городской суд в Праге во вторник, 4 января, приговорил к 21 году лишения свободы бывшего чешского военного Мартина Сукупа, с 2014 года воюющего в составе российско-террористических войск на востоке Украины.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

По словам посла, квалификация уже традиционна для подобных дел в Чехии – совершение террористического акта в составе организованной террористической группировки «ДНР» с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины.

«К сожалению, приговор пока заочный, потому что этот человек все еще скрывается на оккупированных россией территориях. Обе стороны еще могут подать апелляцию в Верховный суд, но надеюсь, что учитывая неопровержимые доказательства, а также то, что судья по сравнению с тем, чего требовал прокурор, даже увеличил приговор на год, пересмотра в сторону уменьшения не состоится. По имеющейся информации, М. Сукуп командовал танковой ротой российско-террористических войск, в том числе во время боев в Иловайске и Дебальцево. Судя по всему, на его руках кровь многих украинских защитников. Очень надеялся, что правосудие – в его любом виде – так или иначе этого любителя «русского мера» догонит», – написал дипломат.

Напомним, как в Чехии белоруса Алексея Фадеева приговорили к 21 году тюрьмы за участие в боевых действия на стороне боевиков на Донбассе