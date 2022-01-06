Оказываем и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку, – министр обороны Латвии

Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку из-за агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом 5 января во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко заявил министр обороны страны Артис Пабрикс, сообщила пресс-служба минобороны Латвии.

«Война в Украине продолжается уже более семи лет, и текущие действия России на границе с Украиной вызывают опасения по поводу возможного нового военного нападения, угрожающего суверенитету и территориальной целостности Украины. Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие», – сказал Пабрикс.

Отмечается, что в ходе встречи Мищенко и Пабрикс также обсудили ультиматум РФ по безопасности в адрес НАТО.

«Путинская Россия делает все возможное, чтобы Украина не сблизилась с Европейским союзом и НАТО», – подчеркнул Мищенко.

21 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву «очень быструю военную и невоенную поддержку» в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Байден одобрил оборонный бюджет США, который предусматривает $300 миллионов помощи для Украины