Агента террористов «ДНР» посадили на 7 лет в тюрьму за то, что он пытался сжечь храм в Запорожье – ему обещали за это 30 тысяч гривен

К семи годам лишения свободы приговорили гражданина Украины, который в 2019 году пытался поджечь церковь в Запорожской области.

Об этом 6 января сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе следствия установлено, что боевики террористической организации «ДНР» накануне предоставления томоса Православной церкви Украины пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве.

«По имеющимся данным, псевдоспецслужба террористов подыскала жителя Запорожья, который за 30 тысяч гривен согласился совершить преступление – организовать поджог принадлежащего УПЦ храма Апостола Ивана Богослова. Одним из ключевых требований было распространение в СМИ видео пожара, который должен был трактоваться как нападение на местную церковную общину УПЦ мирян новообразованной Православной церкви Украины», – пояснили в СБУ.

По информации спецслужбы, организатор и его сообщники были задержаны сотрудниками СБУ «на горячем» при попытке поджога храма.

Суд признал виновным организатора поджога по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступил в законную силу.

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