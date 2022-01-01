Российскими «миротворцами» в Казахстане будет командовать генерал, руководивший оккупацией Крыма

Руководит «миротворцами» ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Именно Сердюков руководил операцией по оккупации Крыма весной 2014 года. Андрей Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года. Ранее он командовал войсками Южного военного округа. Сердюков возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, организованного в течение трех недель.

Россия в качестве «миротворцев» отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ «Сенеж». Некоторые из этих подразделений РФ принимали участие в агрессии против Украины не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе, сообщает «InformNapalm».

- 98-я дивизия ВДВ: в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка и 331-го парашютно-десантного полка. - 45-я бригада. В 2014 году 45-й отдельный полк ВДВ был развернут в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ. В 2001 году офицерами 45 полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени. Из десятков случаев расследованы четыре, похищенные лица до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее подобных «миротворцев» РФ отправила в Нагорный Карабах. В 2020 году Россия перебросила в Карабах военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады, которая участвовала в боевых действиях на Донбассе. Также есть свидетельства участия военнослужащих 15-й бригады в операции по захвату Крыма.

Напомним, что после протестов и массовых беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) за помощью. Организацию возглавляет Россия, она направила в Казахстан свой воинский контингент.