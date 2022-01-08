Антинатовские требования РФ угрожают не только Украине, но и Швеции – в Стокгольме всерьез обеспокоились

Согласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию безопасности Швеции.

Об этом заявил главный военный командующий Швеции Микаэль Байден, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

- Предложения по новому порядку безопасности разрушат основы нашей структуры политики безопасности, - сказал он. - Мы стремимся стать более сильной оборонной силой во всех категориях и развивать общую оборону. Но это зависит от развитого международного сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.

- Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности, - заявила Линде.

Напомним, что Швеция не входит в состав НАТО, но сотрудничает с Альянсом. Страна находится вблизи от границ России (их разделяет Балтийское море).

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от США юридических гарантий, что Украина не вступит в НАТО. Он высказался против расширения НАТО на восток, что касается и Швеции.