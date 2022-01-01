В РФ в лифте подорвал себя гражданин Украины – еще одна бомба сработала во время обыска в его квартире

В российском Ростове погиб 62-летний мужчина, который подорвал себя на самодельной гранате.

Об этом сообщает сайт «161.ru».

Утром 7 января в лифте дома на Береговой, 19/2 был обнаружен труп мужчины, при взрыве ему оторвало кисть.

«Жильцы дома вызвали правоохранительные органы. При обыске в квартире мужчины сдетонировала самодельная взрывчатка. Пострадал сотрудник ОМОНа – у него травмы руки и лица. Он находится в больнице в тяжелом состоянии», - пишет издание.

В жилищном комплексе работают сотрудники полиции, кинологическая служба, Следственный комитет, ФСБ и Росгвардия. Один из взрывов произошел в первом подъезде, на шестом этаже. На это указывают следы крови в коридоре этажа. Сотрудники правоохранительных органов работают как в первом, так и во втором подъезде здания. По словам уборщицы дома, управляющую и консьержку попросили не распространяться о взрыве.

По информации «Преступности.НЕТ», погибший является гражданином Украины, ранее он жил в Крыму. В свое время он служил в Афганистане в составе советских войск.

Напомним, что в недавнее время в РФ стали задерживать так называемых экстремистов, которых якобы инструктировали из Украины. В ФСБ отчитались о выявлении 106 сторонников «украинских неонацистов», которые якобы готовили теракты.