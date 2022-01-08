СБУ задержала поджигателей военного «КамАЗа» в Одессе – по заданию куратора из РФ они планировали сжечь три авто

Фото - иллюстрация авто Служба безопасности Украины задержала подозреваемых в поджоге военного грузовика в Одессе. Задержанные действовали по заданию кураторов из России.

Об этом пишет «Думская».

Грузовой автомобиль КамАЗ 4310 сгорел рано утром 15 декабря в расположении 43-го отдельного полка связи и управления Воздушного командования «Юг» ВС Украины, что на Овидиопольской дороге в Одессе. Сигнал о возгорании поступил в 4:43.

В 5 утра пожар ликвидировали. Огонь повредил кабину и кунг автомобиля. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.

Позже стало известно, что экспертиза установила, что причиной возгорания был поджог. Служба безопасности Украины, которая занялась расследованием ЧП, квалифицировала случившееся как террористический акт.

27 декабря правоохранители задержали подозреваемых в совершении этого преступления — организатора, иностранного гражданина, и непосредственного исполнителя. Установлено, что первый действовал по заданию кураторов из России.

Издание также отмечает, что всего они планировали сжечь три военных автомобиля.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода на свободу под залог.

Напомним, ранее в Донецкой области СБУ задержала наемника российских спецслужб, готовившего теракты к президентским выборам.