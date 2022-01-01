Глава британской армии разработал варианты «военного ответа» на агрессию РФ против Украины

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин подготовил британскому правительству «военные варианты» ответа на агрессию РФ против Украины, однако не рассказал, какие именно.

Об этом он заявил в интервью The Times, сообщает «Лига.net».

По словам Радакина, у него вызывает тревогу ситуация с российскими войсками вокруг Украины. Отметим, что Радакин является главой британских вооруженных сил и старшим военным советником министра обороны и премьер-министра.

Отвечая на другой вопрос, начальник штаба обороны заявил, что Великобритания должна иметь гиперзвуковое оружие, чтобы конкурировать с Россией. Он отметил, что РФ вкладывает значительные ресурсы в три сферы: подводные программы, суперракеты (гиперзвуковые и большой дальности) и системы запрета доступа в определенные зоны (например, российская система ПВО ограничивает доступ иностранных самолетов в зоны возле Калининграда). По его словам, Великобритании необходимо разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать с наращиванием военной мощи России.

- У нас их (гиперзвуковых ракет) нет, а они должны быть, - сказал Радакин.

Он также отметил, что подводная угроза РФ касается не только подлодок, но и мировой информационной системы – проложенных по дну океана кабелей, по которым передается преимущественная часть мировой информации и интернет-трафика. По его словам, Россия увеличила возможности для создания угроз этим кабелям. На вопрос, будет ли считаться уничтожение кабелей актом войны, Радакин ответил: «Да».

Напомним, что Украину посетит глава МИД Великобритании, которая выступает против «Северного потока-2».

Справка:

Гиперзвуковое оружие обычно летит к целям на более низких высотах, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости 6200 км/ч. При этом аналитики говорят, что главная особенность гиперзвукового оружия – не скорость, а маневренность.