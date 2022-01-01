Российские наемники заняли военную базу в Мали, которую ранее покинули французы

На севере Мали в городе Тимбукту на оставленной французскими войсками базе развернулись российские военнослужащие. Представитель армии Мали заявил, что россияне будут обучать местные силы.

Об этом сообщает «Бабель».

Французские войска покинули базу в прошлом месяце. Тогда же правительство Мали заявило, что в страну прибыли «российские инструкторы», но официально Бамако и Москва не предоставили подробностей и не раскрыли количество «контингента».

В Госдепартаменте США заявляли, что в страну прибыли наемники «ЧВК Вагнера», которые успели отличиться в Африке военными преступлениями. Против военного российского присутствия в Мали выступили более десятка западных стран, среди которых США, Франция и Великобритания. Они заявили, что это ухудшит ситуацию с безопасностью и правами человека в Мали и дестабилизирует страну. К тому же ситуацией могут воспользоваться исламистские боевики.

В 2013 году Франция помогла отбить Тимбукту у боевиков, связанных с «Аль-Каидой». В 2021 году Франция начала сокращать контингент в Западной Африке и в конце года вывела из Тимбукту свои силы.

Ранее, в мае 2021 года в Мали произошел военный переворот. Тогда СМИ писали, что РФ попытается расширить свое влияние и направит в страну наемников из «ЧВК Вагнера» в помощь хунте. В сентябре того же года российская «ЧВК Вагнера» начала набор бойцов для «работы» в Мали. При этом из оккупированного Донбасса и Крыма людей не брали.