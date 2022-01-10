Оккупанты в Крыму провели учения и тренировались атаковать украинские беспилотники

Украинский Байрактар Российские оккупанты в Крыму – морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения. Одним из элементов стало отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает ТАСС.

В учениях были задействованы зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО. Привлекались самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С».

«В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах», - говорится в сообщении.

Отметим, что одним из существенных преимуществ украинской армии над российской являются купленные у Турции беспилотники «Байрактар». Они ведут разведку на Донбассе и Черном море и действуют на высоте до 10 километров.

Ранее на Донбассе «Байрактар» впервые задействовали для удара по позициям российско-террористических войск.