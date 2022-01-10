На Донбассе боевики продолжают обстреливать украинские позиции – пострадал военнослужащий

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 9 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В сторону Попасной вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра, 10 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.