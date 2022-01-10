Глава украинского МИД заявил, что требования Путина к Западу «признать сферу влияния РФ» неправомерны: «Холодная война давно закончилась»

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что требования России признать за собой сферу влияния – это пережиток холодной войны, которая давно закончилась.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Глава МИД отметил, что требования России являются неправомерными и грозящими безопасности.

«Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую входили бы суверенные соседние государства. Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности», – пишет министр.

Напомним,