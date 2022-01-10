На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, они подорвались на неизвестном устройстве

На Донбассе 10 января погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Воины погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

«Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким Героев, погибших за Украину», - говорится в сообщении.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее на Донбассе из-за обстрелов пострадал украинский военнослужащий.