В СБУ рассказали детали задержания террориста, который работал на российскую военную разведку

В СБУ уточнили, что задержанный в Одессе организатор поджога военного грузовика работал на российскую военную разведку.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, ранее в декабре 2021 года в Одесе сожгли военный Камаз. Сообщалось, что СБУ задержала по подозрению в причастности к этому двоих человек – организатора и исполнителя.

Теперь СБУ опубликовала подробности об организаторе – иностранце, периодически приезжавшем в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории Приднестровья.

«Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области, проведение диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам. Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области. Таким образом российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник поставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ. Задержанного подозревают по части 2 статьи 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины, его поместили под арест.