Предателя из СБУ заочно приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за службу на террористов «ДНР»

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации «ДНР», который ранее служил в СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Уроженец Донецка добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию «Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности ДНР» в июле 2014.

Он - бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Имеет специальное образование, профессиональные навыки, физическую, военную и оперативную подготовку.

Злоумышленник осуществлял подрывную деятельность, направленную на противодействие Вооруженным Силам Украины, СБУ и другим формированиям, вовлеченным в проведение антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области.

Также террорист активно занимался поиском новых работников так называемой «МГБ ДНР» и вербовкой гражданского населения для сбора информации об участниках АТО и ООС.

Одной из особенностей «службы» осужденного было преследование местных жителей за содействие правоохранительным и другим государственным органам Украины.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В настоящее время осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о Константине Стовбуне. Кроме тюремного срока к нему также применена конфискация всего имущества.

Напомним, как в Чехии суд заочно приговорил к 21 году тюрьмы бывшего военнослужащего за то, что воевал в рядах террористов «ДНР».