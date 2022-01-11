Писатель Шендерович выехал из РФ – он опасается, что его посадят по указанию «повара Путина»

Писатель и журналист Виктор Шендерович покинул Россию из-за опасений, что его отправят под стражу. Ранее на него подал в суд Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».

Об этом Шендерович написал на своей странице в Facebook.

«От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению «кремлевского повара» Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла… Нет тут никакого спора, требующего новой судебной инстанции, как нет тут (давно) никакого суда. «Потерпевший» открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, «кремлевский повар» перешел к шантажу уголовными статьями».

«Разумеется, отъезд – это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни», - сообщил писатель.

Как уточняет «Медуза», Пригожин просил открыть уголовное дело из-за высказываний Шендеровича в эфире «Эха Москвы» о связи Пригожина с частной военной компанией Вагнера, которая, как утверждал публицист, причастна к убийству российских журналистов в ЦАР. Пригожин связь с ЧВК Вагнера отрицает.

Шендерович опасается, что его свободу ограничат до приговора, на время судебного разбирательства. У публициста есть гражданство Израиля. 30 декабря 2021 года Министерство юстиции РФ внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ – «иностранных агентов», т.е. власти попытались осложнить ему жизнь. Писатель ранее выступил против оккупации РФ Крыма и развязывания войны на Донбассе. Он с начала 2000-х критикует политику президента РФ Владимира Путина.

Евгений Пригожин владеет ресторанным бизнесом и организовывал питание руководства России. По данным росСМИ, за деньги от государственных контрактов Пригожин финансировал ЧВК Вагнера, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне РФ.

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