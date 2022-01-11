ФСБ задержала жителя Твери, который якобы по указаниям из Украины готовил теракт

ФСБ в Твери задержала 18-летнего местного жителя, который якобы по указанию гражданина Украины Егора Краснова «вел пропаганду идеологии массовых убийств» и готовил теракты.

Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Отметим, что это очередное сообщение ФСБ о якобы существующей группировке «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), которой руководил Краснов. Во всех сообщениях делают акцент на том, что якобы из Украины пропагандировали в РФ радикальные и преступные идеи. Утверждается, что якобы к «М.К.У.» причастны украинские спецслужбы.

«Задержан житель Тверской области, осуществлявший по указанию Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры. Преступная деятельность подтверждается признательными показаниями задержанного, выявленной перепиской в мессенджере Telegram с Е.Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств», - отмечено в сообщении.

Задержанного россиянина арестовали, в отношении Краснова открыто уголовное дело за организацию экстремистского сообщества.

Напомним, ранее ФСБ в Саратове задержала 14 «экстремистов», которыми якобы руководил «идеолог из Украины» Краснов. Также в ФСБ отчитались о выявлении 106 сторонников «украинских неонацистов», которые якобы готовили теракты.

«Русская служба ВВС» сообщала, что МКУ – это паблик в социальной сети, основатель которого находится в украинском СИЗО. 10 января 2020 года основатель паблика Егор Краснов был задержан украинской полицией после того, как он с двумя друзьями напал с ножом на молодого человека на набережной в Днепре. Его собирались судить за покушение на убийство и разбой. По данным членов ультраправых группировок, как писала «Новая газета», Краснов покончил с собой в СИЗО Днепра.