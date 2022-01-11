Россия проводит очередные учения на границе с Украиной – задействовано 300 единиц техники

В Министерстве обороны РФ заявили об очередных учениях возле границы с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ.

Учения со стрельбами проводят в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В них принимают участие 3 тысячи военных.

Указывается, что задействовано 300 единиц военной техники. Речь идет о танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-2, а также штатном стрелковом вооружении.

Военные страны-агрессора должны отработать «боевое слаживание различных формирований» и освоить «новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя». Также в планах РФ, выполнить «упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп «противника» и оборудовании опорных пунктов».

«Каждое подразделение проведет учебный бой с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу противника», – заявили в пресс-службе.

Напомним, что в декабре 2021 года РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму провела танковые учения со стрельбами.