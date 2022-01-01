Россия подготовила внутреннюю дестабилизацию в Украине, – Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации по отношению к Украине.

Об этом сообщает «Голос Америки».

– Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом (false flag - англ.) для Украины, - заявила Нуланд, - Именно Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать ее собственные действия.

Нуланд также подчеркнула, что именно Россия выступает агрессором, а Украина четко заявила, что не намерена угрожать РФ.

По словам Нуланд, Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа.

Нуланд также подчеркнула, что НАТО не представляет угрозы для России, а решения о членстве в Альянсе принимаются только странами, стремящимися стать членами Альянса и странами-членами.

Также отмечается, что после переговоров в Женеве накануне представители США и России заявили о неизменности позиции ключевых требований Москвы - юридических гарантий нерасширения НАТО. Для России эти требования остаются краеугольными, а для США – неприемлемыми.

Заместитель министра иностранных дел России Рябков подчеркнул, что Россия не намерена атаковать Украину, а заявленные ею требования не следует воспринимать как попытку договориться под угрозой применения силы в отношении Украины. Маневры на территории России Рябков назвал реакцией на военное сотрудничество Запада с Украиной.

Рябков также заявил, что Запад «играет с огнем», отметил, что переговоры должны проходить в ускоренном режиме. При этом российский дипломат сказал, что Россия хочет, чтобы на саммите НАТО в Мадриде, который состоится в июне, были оформлены гарантии того, что Украина и Грузия «никогда» не станут членами Альянса.

Отвечая на вопрос о возможном «военно-техническом» ответе России Запада, Рябков заявил, что в настоящее время отсутствуют основания «говорить о том, какие системы, в каком количестве и где именно могут быть развернуты».

В декабре президент России Путин настаивал, что Москва требует немедленной реакции на ее требования и не предпримет попытки их «заговорить». Путин также заявлял, что в случае продолжения «явно агрессивной линии» Запада, Россия будет прибегать к «военно-техническим мерам».

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.