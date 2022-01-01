На Донбассе боевики убили украинского военнослужащего

В результате действий боевиков 11 января один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра, 12 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, что Россия проводит очередные учения на границе с Украиной – задействовано 300 единиц техники.