Суд заочно приговорил троих боевиков «Л/ДНР» к тюремному сроку, их объявили в розыск

Троих боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР» заочно приговорили к 9, 10 и 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Все они на протяжении 2014-2018 годов активно участвовали в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины и даже занимали «командные посты», инструктировали террористов и вербовали для них новобранцев.

Установлено, что один из осужденных, житель Черкасчины, длительно проживавший на территории РФ, еще в начале боевых действий на востоке Украины присоединился к террористической группировке «Призрак».

В составе снайперских групп этого НВФ вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ. Также был пулеметчиком и инструктором тактики боевых действий.

Другой боевик с 2015 года командовал батальоном «4 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса так называемой Народной милиции «ЛНР»». Под его руководством наемники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Кроме того, злоумышленник вербовал новобранцев в террористическую организацию.

Также установлено лицо водителя-наводчика вражеского танкового батальона, который с 2018 года участвовал в боях в районе Донецкой и Луганской областей.

В ходе следствия установлено, что наемник обстреливал позиции украинских военных и участвовал в захвате города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Суд признал всех троих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговоры вступили в законную силу.

В настоящее время двое осужденных скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории, а еще один находится в России. Злоумышленники объявлены в розыск.

Напомним, как вЧехии своего бывшего военнослужащего заочно приговорили к 21 году тюрьмы за службу в ДНР.