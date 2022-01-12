В Николаеве отдали под суд трех уроженцев Луганщины, которые занимались распространением «закладок»

В Николаеве утвердили обвинительный акт в отношении трех уроженцев Луганской области, которые распространяли наркотические вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, злоумышленники в возрасте от 24 до 26 лет, проживая в городе Херсон, наладили схему сбыта наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и прекурсоров через созданные «Telegram»-каналы «Иван» и «Kostya» на территории городов Николаева и Херсона.

Реализовывали продукцию путем закладок на территории указанных областных центров, оплату за товар принимали через электронную платежную систему «Easypay», а затем выводили через банковские счета.

В ходе расследования правоохранители задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности.

По результатам проведенных обысков по местам постоянного проживания обвиняемых в Херсоне, выявлено и изъято 796 граммов димедрола, 438 граммов метадона, 305 граммов концентрата из маковой соломы, 45 граммов ангидрида уксусной кислоты.

Обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд города Николаева для рассмотрения по существу.