В зоне ООС погиб военнослужащий из Николаевской области

Виктор Кучеренко В зоне проведения ООС погиб военнослужащий из Николаевской области – старший солдат Виктор Кучеренко.

Об этом сообщили в Баштанской районной государственной администрации.

Военнослужащий погиб 11 января в результате ранения, полученного во время обстрела боевиками украинских позиций в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

28-летний Виктор Кучеренко родился в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Его родители проживают в селе Новолазаревка. Он учился в Новолазаровской школе, Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.

Кучеренко подписал контракт и служил в рядах 17-й отдельной танковой Криворожской бригады.

Напомним, как 10 января на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, они подорвались на неизвестном устройстве.