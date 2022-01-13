США требуют, чтобы Германия арестовала самолет одного из ближайших соратников Путина

Администрация Джозефа Байдена подталкивает федеральное правительство Германии к тому, чтобы конфисковать частный самолет Hawker 800 XP, который с конца октября 2020 года находился в Международном аэропорту Берлин-Бранденбург.

Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на «Die Zeit».

По одной из версий, самолет может принадлежать близкому к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмену Евгению Пригожину. В конце 2021 года американские дипломаты передали досье с информацией о самолете в МИД Германии, а также в министерство по делам экономики и защиты климата. Как следует из досье, Hawker 800 XP зарегистрирован в Сан-Марино на компанию под названием Club Group. По данным Die Zeit, речь идет о подставной фирме.

Правительство Германии до сих пор отказывалось от ареста имущества, ссылаясь на непрозрачную структуру владения самолетом. По сведениям газеты, ряд озабоченностей, в частности, высказывался в министерстве экономики ФРГ. В качестве компромисса имеющие отношения к процессу министерства согласились сперва инициировать таможенную процедуру. Пока она ведется, владелец не имеет права воспользоваться самолетом.

В феврале 2018 года занимавший пост спецпрокурора по России Роберт Мюллер заявил, что органы юстиции Соединенных Штатов предъявили 13 гражданам России, включая Евгения Пригожина, официальные обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам президента США.

В сентябре 2019 года министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и семерых физических лиц, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Евгению Пригожину и пытались оказать влияние на результаты выборов в США в 2018 году. Пригожин фигурирует в нескольких санкционных списках Соединенных Штатов и Евросоюза. Ему запрещено иметь активы в ЕС.

Евгений Пригожин владеет ресторанным бизнесом и организовывал питание руководства России. По данным росСМИ, за деньги от государственных контрактов Пригожин финансировал ЧВК Вагнера, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне РФ.

Ранее писатель Шендерович выехал из РФ, он опасается, что его посадят по указанию Пригожина («повара Путина»).