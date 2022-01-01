РФ перебрасывает войска из восточных регионов в западные и сформирует новые дивизии возле Украины

За последнюю неделю аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в социальных сетях около 30 видео, которые свидетельствуют о переброске военнослужащих и техники из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы России.

Об этом сообщает «Медуза».

В роликах техника «запечатлена на автодорогах в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад». На платформах заметили грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, реактивные системы «Град» и «Ураган». Аналитики предполагают, что в один из роликов попали зенитный ракетный комплекс «Тор» или зенитная самоходная установка «Шилка». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едут военные, считают в CIT. Сколько их, пока не установили.

Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В связи с этим в CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.

Такое широкое задействование сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово (то есть за пределами ВВО), не позволяет объяснить переброску местными учениями. Представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной.

В Минобороны РФ заявили, что в нынешнем году завершат формирование двух новых дивизий в Южном военном округе, создав по танковому и мотострелковому полку. В состав российского ЮВО входит Кубань, Южный и Северный Кавказ, а также временно оккупированный Крым.

«Это позволит обеспечить плановую подготовку более 5 тысяч водителей, наводчиков и механиков-водителей в интересах подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии», - заявили в минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия создаст 20 новых армейских формирований в Западном военном округе, который граничит с Украиной.