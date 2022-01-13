Боевики продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе – пострадал военнослужащий

На Донбассе российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на семь часов утра, 13 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что 11 января в зоне проведения ООС в результате обстрела противника погиб военнослужащий из Николаевской области – старший солдат Виктор Кучеренко.